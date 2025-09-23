Kayseri Mahallesi'nde Alkollü Mekanların Artışı Endişelere Neden Oluyor

Bölgedeki alkollü mekanların sayısının artması, Kayseri’nin tarihi dokusunun korunması ve aile yapısının etkilenmesi konularında kaygıları artırıyor. Vatandaşlar, bu durumun mahalledeki sosyal yapıya zarar verebileceğinden endişe ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Mahallesi'nin yeniden canlandırılması için önemli projeler hayata geçirirken, bu projelerin alkollü mekanların artışıyla nasıl bir etkileşim içinde olacağı merak ediliyor. Halk, yapılan projelerin sadece kültürel mirası yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki sosyal dengeyi de gözetmesini bekliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yürüttüğü projelerin, Kayseri’nin kültürel ve turistik potansiyeline katkı sağlaması umulurken, vatandaşların endişeleri de dikkate alınmalı. Kayseri Mahallesi’nde yapılacak çalışmaların, bölge halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Tarihi Kayseri Mahallesi olarak bilinen Tavukçu Mahallesi'nde restorasyonu planlanan 2’nci etapta 78 odalı 1 otel, 3 restoran, 1 konferans salonu, 1 pastane, 1 resepsiyon ve 1 idari bina, 3’üncü etapta ise 45 odalı 1 otel ve 1 restoran yapılacak.