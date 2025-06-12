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Kayseri Mahallesi Projesi: Alkollü Mekanlar Arasında Kültürel Zenginlik Arayışı

Alkollü mekanların yoğunluk kazandığı Kayseri'nin Tavukçu Mahallesi'nde devam eden tarihi Kayseri Mahallesi Projesi'nin 2'nci ve 3'üncü etap kentsel tasarım çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi.

Kayseri Mahallesi Projesi: Alkollü Mekanlar Arasında Kültürel Zenginlik Arayışı

Kayseri'nin Tavukçu Mahallesi'nde devam eden tarihi Kayseri Mahallesi Projesi'nin 2’nci ve 3’üncü etap kentsel tasarım çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi. 

Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki alkollü mekanların mutaasıp kesim tarafından tepkiyle karşılanmasına rağmen, proje, kadim ketin kültür ve turizm potansiyeline katkı sunmayı hedefliyor ve şehre yeni bir zenginlik katmayı amaçlıyor.

Projenin detaylarını inceleyen yetkililer, çalışmaların hızla ilerlediğini ve Kayseri’nin turizm alanında önemli merkezlerden biri haline geleceğini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası koruma kararlılığıyla bu projeyi yürütüyor.

Ancak, projenin bulunduğu mahalledeki alkollü mekanların varlığı, bazı mutaassıp kesimlerden tepkiyle karşılanıyor. Bu durum, projenin sosyal dinamikleri üzerinde tartışmalara yol açabilir. Yetkililerin, projeyi hayata geçirirken bu tür tepkileri de dikkate almaları gerekiyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri’nin tarihi dokusunun yeniden canlanması ve turizm açısından çekiciliğinin artması bekleniyor. Yetkililer, bu süreçte tüm paydaşlarla iş birliği yaparak, şehrin kültürel zenginliğini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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