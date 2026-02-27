Kayseri-Malatya yolu tır ve çekici hariç, Pınarbaşı - Göksun yolu tüm araç trafiğine açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Kayseri - Malatya yolu yapılan çalışmalar neticesinde saat 10:10 itibarıyla çift yönlü olarak tır ve çekici türü araçlar hariç; Pınarbaşı - Göksun yolu saat 10:15 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldı.