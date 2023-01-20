Kayseri-Malatya yolunda feci kaza: 1'i ağır 7 yaralı
Kayseri Malatya karayolunda minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
- 20.01.2023 21:32
- Güncelleme: 20.01.2023 21:32
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Kaza, Malatya yolu Mimarsinan rampasında meydana geldi . Seyir halindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücüyle birlikte 6 yolcu da yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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