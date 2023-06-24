Kayseri-Malatya yolunda feci kaza: 3 ölü 16 yaralı
Kayseri'de dün gece saatlerinde minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
- 24.06.2023 12:34
- Güncelleme: 24.06.2023 12:34
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Kaza, Bünyan-Malatya kara yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. Minibüs ile TIR çarpıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 16 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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