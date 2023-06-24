Kayseri-Malatya yolunda feci kaza: 3 ölü 16 yaralı

 Kayseri'de dün gece saatlerinde minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. 

PAYLAŞ
  • 24.06.2023 12:34
  • Güncelleme: 24.06.2023 12:34
  • 63
Kayseri-Malatya yolunda feci kaza: 3 ölü 16 yaralı

Kaza, Bünyan-Malatya kara yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. Minibüs ile TIR çarpıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. 

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 16 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri-Malatya yolunda feci kaza: 3 ölü 16 yaralı

Kayseri-Malatya yolunda feci kaza: 3 ölü 16 yaralı

Bayramlık şeker fiyatları 600 liraya kadar yükseliyor

Bayramlık şeker fiyatları 600 liraya kadar yükseliyor

Bayram öncesi LPG'ye zam bekleniyor

Bayram öncesi LPG’ye zam bekleniyor

Vali Çiçek, Develi'yi ziyaret etti

Vali Çiçek, Develi’yi ziyaret etti

Taksicilerin yolcu kavgasında kan aktı

Taksicilerin yolcu kavgasında kan aktı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes KSS'de Mali Genel Kurul tamamlandı

Erciyes KSS’de Mali Genel Kurul tamamlandı

Abdulkadir Bitigen 20 maç yönetti

Abdulkadir Bitigen 20 maç yönetti

DAHA FAZLA
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, üyelerine susmaları için dut yedirdi

Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, üyelerine susmaları için dut yedirdi

'Talas Kurban Pazarı'nda büyük bir hizmet yapılmış'

'Talas Kurban Pazarı'nda büyük bir hizmet yapılmış'

Millet Bahçesi'ndeki büfeler ihaleye çıkıyor

Millet Bahçesi'ndeki büfeler ihaleye çıkıyor

Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi

Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici ve babası adliyeye sevk edildi