Kayseri maviye boyandı

Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı “Dünya Otizm Farkındalık Ayı” ve 2 Nisan günü ise “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de haftanın anlam ve önemine uygun bir şekilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde mavi ışıklandırmalar kullanıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Kalesi, Saat Kulesi gibi tarihi yapılar mavi ışıklandırmalar ile eşsiz bir görüntüye büründü. Yapılan bu çalışmalarla otizme farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,

"Otizme dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve özel bireylerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek adına şehir merkezimizi mavi ışıklarla aydınlattık. Her bireyin kendine özgü bir dünyası var. Önemli olan o dünyayı anlamaya çalışmak, empati kurmak ve birlikte yaşamı güzelleştirmek. Daha anlayışlı, daha duyarlı ve daha kapsayıcı bir şehir için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.