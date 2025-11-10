Kayseri Meclisi'nde 'Ucuz Su' Polemiği

CHP Meclis Üyesi ve Talas Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ise iktidarın geçmişte “Allah’ın suyuna para istemek olmaz” söylemini hatırlatarak, “İktidara geldiğimizde en uygun şartlarda suyu vatandaşlara sunacağız” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İzmir ve Eskişehir’de içme suyuna ayrıca ücret ödendiğini belirterek Kayseri’nin suyunun hem içilebilir hem de ucuz olduğunu savundu. Çalıksoy ise bu örneklemenin yanlış olduğunu dile getirerek, Eskişehir’de örnek belediyecilik sergilendiğini ve Yılmaz Büyükerşen’in projeleriyle gündeme geldiğini vurguladı.

Meclisteki su tarifesi tartışması, CHP ve AK Parti temsilcileri arasında karşılıklı eleştirilerle devam etti.