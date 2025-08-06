Kayseri merkez dahil, 9 İlçede elektrik kesintisi

KCETAŞ 6 Ağustos Çarşamba günü ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Bünyan, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde elektrikler saatlerde değişkenlik göstererek kesik olacak.

Kesintiden etkilenecek ilçelerdeki mahalleler ve saatleri şu şekilde:

15:00 - 17:00 İncesu Süksün Cumhuriyet Mah. Çıtak Cad., Belde Cad. Ve Civarlarında

15:00 - 16:30 Melikgazi İldem Cumhuriyet Mah. Arzum Sok., Delice Sok., Şht.Polis Tekin Tekin Sok., Çınar 1.Sok., Destan Sok., Seçkin 1.Sok., Türker Sok., Gün Sazak Cad., Dündar Taşer Cad., Seher 1.Sok. Ve Civarlarında / Gesi Fatih Mah. Gün Sazak Cad., Dündar Taşer Cad., Şht.Fazlı Altuntaş Sok. Ve Civarlarında

13:00 - 17:00 Melikgazi Kıranardı Mah. Senir Cad., Çiçek Sok., Cumhuriyet 4. Cad., Şelale Cad., Yukarı Camii Cad. Ve Civarlarında

13:30 - 15:00 Melikgazi İldem Cumhuriyet Mah. Gül 2.Sok., Çarşı Sok., Umut Sok., Saffet Arıkan Bedük Cad., Servet Sok., İlayda Sok., Sıla 2. Sok., Lalezar Sok., Tuna Sok., Candan Sok., Şht.Onb.Hakan Türk Cad. Ve Civarlarında

13:30 - 17:00 Kocasinan Mithatpaşa Mah. Bekir Yıldız Bulv. Ve Civarlarında

13:30 - 17:00 Kocasinan Yeşil Mah. Elagöz Geç.Sok., Güllüce Cad., Elagöz Cad., Elagöz Çıkmaz Sok., Tirem Sok., İğdeli Sok., Sarımsaklı Cad., Sungur Sok., Karagöl Sok., İzin Sok., İzin Çıkmaz Sok., Sarımsaklı Çıkmaz Sok., Sarımsaklı Geç.Sok., Gönye Geç. Sok., Gönye Sok., Kapı Sok., Arkadaş Sok. Ve Civarlarında

14:00 - 17:00 Develi Çataloluk Mah. Çataloluk Kümeevler Ve Civarlarında / Küçükkünye Mah. Avlağa Küm.Ev. Ve Civarlarında

14:00 - 15:00 İncesu Süksün Zafer Mah. Defne Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad. Ve Civarlarında

14:00-15:00 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında / Çadırkaya Mah. Çadırkaya Kümeevler Ve Civarlarında

14:00 - 15:00 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında

15:00 – 16.00 Yeşilhisar Çadırkaya Mah. Çadırkaya Kümeevler Ve Civarlarında

15:00 - 16:00 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında

09:00 -14:00 İncesu Süksün Zafer Mah. Ilgaz Sok., Ataç Çıkmazı, Aksu Cad., Burçak Sok., Gökova Sok. Ve Civarlarında

09:00 - 10:00 Talas Kamber Mah. 6674.Sok., 6657.Sok. Ve Civarlarında

09:00 - 11:00 Melikgazi Kıranardı Mah. Yeşildere Cad., 2891. Sok., 2890. Sok., 2892.Sok., 2893.Sok., Şafak Sok. Ve Civarlarında

10:00 - 17:00 Yahyalı Çubukharmanı Mah. Çubukharmanı Kümeevler Ve Civarlarında

10:15- 12:30 Talas Kamber Mah. Kamber Kümeevler, 6650.Sok. Ve Civarlarında / Koçcağız Mah. 6861.Sok., 6650.Sok., 6847.Sok., 6851.Sok, 6848.Sok., 6852.Sok., 6857.Sok., 6856.Sok., 6855.Sok., 6858.Sok., 6863.Sok., 6864.Sok., 6865.Sok., 6849.Sok., 6854.Sok., 6850.Sok., 6859.Sok., 6860.Sok., 6846.Sok., 6853.Sok., 6866.Sok., 6870.Küm.Ev., 6868.Sok., 6840. Sok., 6844.Sok. Ve Civarlarında

10:30 - 11:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında

10:30 -11:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında

10:30 -12:00 Melikgazi İldem Cumhuriyet Mah. Tuna Sok., Lalezar Sok., Mustafa Ağca Sok., Candan Sok., Eren Sok., Oran Sok., Saffet Arıkan Bedük Cad., 2336.Sok. Ve Civarlarında

11:30 - 12:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında

11:30- 12:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında

08:30 - 17:30 Pınarbaşı Cinahmet Mah. Cinahmet Küm.Ev., Cinahmet Köyü Ve Civarlarında /Han Mah. Han Küm.Ev. Ve Civarlarında

08:30:0 - 17:30 Bünyan Burhaniye Mah. Burhaniye Kümeevler Ve Civarlarında

08:30 - 17:30 Bünyan Elbaşı Mah. 150.Küm.Ev. Ve Civarlarında

08:45 - 17:00 Melikgazi Becen Mah. Alibeyli Sok., Becen Cad., Fındıkdere Çık.Sok. Ve Civarlarında

08:45 - 12:30 Kocasinan Mithatpaşa Mah. Kargı Geç.Sok., Kargı Sok., Atak Sok., Beyli Sok., Yayık Geç.Sok., Ziraat Cad., Atak Geç. Sok., Ziraat Geç.Sok., Cihangilli Sok., Varan Sok., Konakçık Sok., Darsu Sok., Ulusal Sok., Bekir Yıldız Bulv., 3388.Sok., 3400.Sok., Bent Sok., Cihangilli Geç.Sok. Ve Civarlarında

08:45- 12:30 Kocasinan Yeşil Mah. Tarhan Sok., Elagöz Cad., İnevler Sok., Bekir Yıldız Bulv., Diker Sok., Tarhan Geç., Kardeş Şehirler Cad., Sarımsaklı Cad., Akçam Çık.Sok., Erkilet Bulv., İnevler Çıkmaz Sok. Ve Civarlarında / Mithatpaşa Mah. Bekir Yıldız Bulv., Nural Sok., Erkilet Bulv. Ve Civarlarında

09:00 - 14:30 Kocasinan Kalkancık Mah. Kalkancık Kümeevler Ve Civarlarında

09:00 - 10:30 Melikgazi Gesi Mah. Kayseri Cad. Ve Civarlarında / İldem Cumhuriyet Mah. Osmanlı Cad., Alparslan Türkeş Bul., Eren Sok., Çiğdem 5. Sok., Mustafa Ağca Sok., Vatan 1. Sok., Saffet Arıkan Bedük Cad. Ve Civarlarında

09:00 -17:00 Develi Küçükkünye Mah. Avlağa Küm.Ev. Ve Civarlarında

09:00 - 14:00 İncesu Süksün Zafer Mah. Sedef Bul., Aksu Cad. Ve Civarlarında