Kayseri merkez dahil, 9 İlçede elektrik kesintisi

KCETAŞ 6 Ağustos Çarşamba günü 9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kayseri merkez dahil, 9 İlçede elektrik kesintisi

KCETAŞ 6 Ağustos Çarşamba günü  ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Bünyan, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde elektrikler saatlerde değişkenlik göstererek kesik olacak.
Kesintiden etkilenecek ilçelerdeki mahalleler ve saatleri şu şekilde:

15:00 - 17:00 İncesu Süksün Cumhuriyet Mah. Çıtak Cad., Belde Cad. Ve Civarlarında 
15:00 - 16:30 Melikgazi İldem Cumhuriyet Mah. Arzum Sok., Delice Sok., Şht.Polis Tekin Tekin Sok., Çınar 1.Sok., Destan Sok., Seçkin 1.Sok., Türker Sok., Gün Sazak Cad., Dündar Taşer Cad., Seher 1.Sok. Ve Civarlarında / Gesi Fatih Mah. Gün Sazak Cad., Dündar Taşer Cad., Şht.Fazlı Altuntaş Sok. Ve Civarlarında 
13:00 - 17:00 Melikgazi Kıranardı Mah. Senir Cad., Çiçek Sok., Cumhuriyet 4. Cad., Şelale Cad., Yukarı Camii Cad. Ve Civarlarında 
13:30 - 15:00 Melikgazi İldem Cumhuriyet Mah. Gül 2.Sok., Çarşı Sok., Umut Sok., Saffet Arıkan Bedük Cad., Servet Sok., İlayda Sok., Sıla 2. Sok., Lalezar Sok., Tuna Sok., Candan Sok., Şht.Onb.Hakan Türk Cad. Ve Civarlarında
13:30 - 17:00 Kocasinan Mithatpaşa Mah. Bekir Yıldız Bulv. Ve Civarlarında 
13:30 - 17:00 Kocasinan Yeşil Mah. Elagöz Geç.Sok., Güllüce Cad., Elagöz Cad., Elagöz Çıkmaz Sok., Tirem Sok., İğdeli Sok., Sarımsaklı Cad., Sungur Sok., Karagöl Sok., İzin Sok., İzin Çıkmaz Sok., Sarımsaklı Çıkmaz Sok., Sarımsaklı Geç.Sok., Gönye Geç. Sok., Gönye Sok., Kapı Sok., Arkadaş Sok. Ve Civarlarında 
14:00 - 17:00 Develi Çataloluk Mah. Çataloluk Kümeevler Ve Civarlarında / Küçükkünye Mah. Avlağa Küm.Ev. Ve Civarlarında 
14:00 - 15:00 İncesu Süksün Zafer Mah. Defne Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad. Ve Civarlarında 
14:00-15:00 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında / Çadırkaya Mah. Çadırkaya Kümeevler Ve Civarlarında 
14:00 - 15:00 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında 
15:00 – 16.00 Yeşilhisar Çadırkaya Mah. Çadırkaya Kümeevler Ve Civarlarında 
15:00 - 16:00    Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında
09:00 -14:00 İncesu Süksün Zafer Mah. Ilgaz Sok., Ataç Çıkmazı, Aksu Cad., Burçak Sok., Gökova Sok. Ve Civarlarında
09:00 - 10:00 Talas     Kamber Mah. 6674.Sok., 6657.Sok. Ve Civarlarında 
09:00 - 11:00 Melikgazi Kıranardı Mah. Yeşildere Cad., 2891. Sok., 2890. Sok., 2892.Sok., 2893.Sok., Şafak Sok. Ve Civarlarında 
10:00 - 17:00  Yahyalı Çubukharmanı Mah. Çubukharmanı Kümeevler Ve Civarlarında 
10:15- 12:30 Talas    Kamber Mah. Kamber Kümeevler, 6650.Sok. Ve Civarlarında / Koçcağız Mah. 6861.Sok., 6650.Sok., 6847.Sok., 6851.Sok, 6848.Sok., 6852.Sok., 6857.Sok., 6856.Sok., 6855.Sok., 6858.Sok., 6863.Sok., 6864.Sok., 6865.Sok., 6849.Sok., 6854.Sok., 6850.Sok., 6859.Sok., 6860.Sok., 6846.Sok., 6853.Sok., 6866.Sok., 6870.Küm.Ev., 6868.Sok., 6840. Sok., 6844.Sok. Ve Civarlarında 
10:30 - 11:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında 
10:30 -11:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında 
10:30 -12:00 Melikgazi İldem Cumhuriyet Mah. Tuna Sok., Lalezar Sok., Mustafa Ağca Sok., Candan Sok., Eren Sok., Oran Sok., Saffet Arıkan Bedük Cad., 2336.Sok. Ve Civarlarında 
11:30  - 12:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında 
11:30- 12:30 Yeşilhisar Kovalı Mah. Kovalı Kümeevler Ve Civarlarında 
08:30 - 17:30 Pınarbaşı Cinahmet Mah. Cinahmet Küm.Ev., Cinahmet Köyü Ve Civarlarında /Han Mah. Han Küm.Ev. Ve Civarlarında 
08:30:0 - 17:30 Bünyan Burhaniye Mah. Burhaniye Kümeevler Ve Civarlarında 
08:30 - 17:30 Bünyan    Elbaşı Mah. 150.Küm.Ev. Ve Civarlarında 
08:45 - 17:00 Melikgazi Becen Mah. Alibeyli Sok., Becen Cad., Fındıkdere Çık.Sok. Ve Civarlarında 
08:45 - 12:30 Kocasinan Mithatpaşa Mah. Kargı Geç.Sok., Kargı Sok., Atak Sok., Beyli Sok., Yayık Geç.Sok., Ziraat Cad., Atak Geç. Sok., Ziraat Geç.Sok., Cihangilli Sok., Varan Sok., Konakçık Sok., Darsu Sok., Ulusal Sok., Bekir Yıldız Bulv., 3388.Sok., 3400.Sok., Bent Sok., Cihangilli Geç.Sok. Ve Civarlarında  
08:45- 12:30 Kocasinan Yeşil Mah. Tarhan Sok., Elagöz Cad., İnevler Sok., Bekir Yıldız Bulv., Diker Sok., Tarhan Geç., Kardeş Şehirler Cad., Sarımsaklı Cad., Akçam Çık.Sok., Erkilet Bulv., İnevler Çıkmaz Sok. Ve Civarlarında / Mithatpaşa Mah. Bekir Yıldız Bulv., Nural Sok., Erkilet Bulv. Ve Civarlarında 
09:00 - 14:30 Kocasinan Kalkancık Mah. Kalkancık Kümeevler Ve Civarlarında 
09:00 - 10:30  Melikgazi Gesi Mah. Kayseri Cad. Ve Civarlarında / İldem Cumhuriyet Mah. Osmanlı Cad., Alparslan Türkeş Bul., Eren Sok., Çiğdem 5. Sok., Mustafa Ağca Sok., Vatan 1. Sok., Saffet Arıkan Bedük Cad. Ve Civarlarında 
09:00 -17:00 Develi Küçükkünye Mah. Avlağa Küm.Ev. Ve Civarlarında 
09:00 - 14:00  İncesu Süksün Zafer Mah. Sedef Bul., Aksu Cad. Ve Civarlarında

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