Kayseri merkez ilçe belediyeleri çalışanlarının yevmiyelerinin arttırılması isteniyor

Bu belediyelerdeki çalışanları maaşlarının düşük kaldığını belirten Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Serhat Çelik, Ramazan öncesi güzel haber almayı umduklarını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik diğer ilçelerde ek protokollerin imzalandığını ancak 6 Şubat Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem dolayısıyla Melikgazi, Kocasinan, Talas belediyelerinde çalışan işçilerin ek protokollerinin imzalanmadığını ve yeni asgari ücrete göre yevmiyelerinin düşük kaldığını belirterek çalışanların beklediği haberi Ramazan’dan önce verilmesini beklediklerini söyledi.

Çelik “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 1 Ocak 2023 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 1 yıl önce ek protokol yapmıştık. Bu ek protokolle yeni asgari ücret ile eski asgari ücret arasındaki farkın mevcut yevmiyelere uygulanması noktasında bir anlaşma sağlamıştık. Daha sonra merkez ilçeler ve diğer ilçelerde de bu protokolü yapma yönünde talepte bulunmuştuk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde bu protokolü olmayan şirketler vardı. KASKİ Genel Müdürlüğünde ve birkaç şirkette biz bu protokolleri yaptık. Daha sonra İncesu Belediyesi, Develi Belediyesi, Yahyalı Belediyesi, Bünyan Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Felahiye Belediyesi’nde çalışanların ücretlerini iyileştirecek şekilde protokoller yaptık. Merkez ilçelerde de 1 Ocak 2023 itibariyle ek protokol talebinde bulunduk. Ama 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı askıya alındı. Çünkü milletimiz böyle bir imtihanın içindeyken bizim zam konuşmamız uygun olmazdı” şeklinde konuştu.

‘ÇALIŞANLARIN BEKLEDİĞİ HABERİ RAMAZAN’DAN ÖNCE VERECEĞİMİZİ UMUT EDİYORUM’

1 Mart itibariyle yeniden ilçe belediyelere ek protokolle ilgili talepte bulunduklarını belirten Başkan Çelik “Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyesinde çalışan üyelerimizin de ek protokollerini en kısa sürede yapıp o arkadaşlarımızı da memnun edecek ücret almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu zamana kadar belediye başkanlarımız çalışanları enflasyona ezdirmediler. Melikgazi, Kocasinan, Talas belediyesindeki ücretler diğer ilçelerin altında kalıyor. Bu talebimizi de 1 Mart itibariyle belediyelerimize ilettik. 6 şubattan önce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye de durumu iletmiştik. Yardımcı olacağını söyledi. Çalışanların beklediği haberi Ramazan’dan önce vereceğimizi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.