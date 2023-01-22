Kayseri merkezde hava kalitesi 'iyi'

Kayseri'nin merkez ilçelerinde yapılan hava kalitesi seviyesi raporuna göre Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde hava kalitesi 47 Hava Kalite İndeksi (HKİ) ile 'iyi' kategorisinde yer alıyor. 

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  • 22.01.2023 14:37
  • Güncelleme: 22.01.2023 14:37
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Kayseri merkezde hava kalitesi 'iyi'

Kayseri’de kış ayları sebebiyle ısınma için kullanılan soba ve doğalgaz gibi etkenler hava kalitesini de etkiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan Hava Kalite raporuna göre, Kayseri’nin merkez ilçeleri Talas, Kocasinan ve Melikgazi’de hava kalitesi ‘iyi’ olarak kategorilendirilirken, Melikgazi ilçesi OSB ve Hürriyet Mahallesi’nde ise Hava Kalite İndeksi (HKİ) ‘orta’ kategorisinde yer alıyor.
Kayseri’de HKİ şu şekilde;
Talas: 47 HKİ – İYİ
Kocasinan: 47 HKİ- İYİ
Melikgazi: 47 HKİ- İYİ
Kayseri-Trafik Bölgesi: 73 HKİ- ORTA
Hürriyet: 57 HKİ-ORTA
OSB: 54 HKİ – ORTA 

HAVA KALİTE İNDEKSİ NEDİR
Hava Kalitesi Endeksi, belirli bir yerdeki havanın kalitesinin ifade edilmesi için kullanılan ölçüdür. Hava Kalitesi ölçümlerinde gösterge sayısının yükselmesi artan hava kirliliği yüzdesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirtir. HKİ değerinin 100 olması, genellikle ulusal hava kalitesi standardına karşılık gelir. 100'ün altındaki indeks değeri, genel olarak iyi bir durumun göstergesidir. HKİ değeri 100'ü aştığında, hava kalitesinin sağlıksız olduğu düşünülür.

1ha

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