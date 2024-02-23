Kayseri merkezli 10 ildeki 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama

Kayseri merkezli 10 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele çerçevesinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kayseri merkezli 10 ildeki 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri merkezli 10 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele çerçevesinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-22” operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 14’ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonda şüpheliler tarafından "Telegram" isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli 10 ildeki 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama
Kayseri merkezli 10 ildeki 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama
Kayseri merkezli 10 ildeki 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri Esenyurt'un Geleceğine Yön Vermeye Aday: Esat Burul'un Projeleri
Kayseri Esenyurt'un Geleceğine Yön Vermeye Aday: Esat Burul'un Projeleri
Cardoso ile buluşan Umut: 'Hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim'
Cardoso ile buluşan Umut: "Hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim"
Kavgaya müdahale eden polisin ölümüne sebep olan sanık: 'Vicdan azabı çekiyorum'
Kavgaya müdahale eden polisin ölümüne sebep olan sanık: “Vicdan azabı çekiyorum”
Vali Gökmen Çiçek: 'Kooperatiflerimizin yıllık cirosu 40 milyon liraya ulaştı'
Vali Gökmen Çiçek: “Kooperatiflerimizin yıllık cirosu 40 milyon liraya ulaştı”
Görevi başında şehit edilen polisin eşi: 'Kundaktaki bebeğim yetim kaldı, en ağır cezayı alsın'
Görevi başında şehit edilen polisin eşi: 'Kundaktaki bebeğim yetim kaldı, en ağır cezayı alsın'
Kayseri Pastırması Avrupa Birliği İşaret Tescili Kazanacak
Kayseri Pastırması Avrupa Birliği İşaret Tescili Kazanacak