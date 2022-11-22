Kayseri merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu

Kayseri merkezli 3 ilde gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve sahta bandrol da ele geçirildi. 

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  • 22.11.2022 11:13
  • Güncelleme: 22.11.2022 11:14
Kayseri merkezli 3 ilde sigara kaçakçılığı operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda yakalama emri bulunan 16 şüpheliden 9’u gözaltına alındı. 

Adreslerde yapılan aramada ise, 202 bin 800 dal boş makaron, 228 bin 600 dal doldurulmuş makaron, 9 bin 254 sökülmüş Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 14 bin boş sigara doldurma paketi, 382 kilo bandrolsüz tütün, 10 kilo nargile tütünü, 25 kilo nargile kömürü, 2 elektrikli sigara doldurma makinası, 1 bandrol sökme makinası ve 3 araç ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 9 şüpheli, suç unsurlarıyla birlikte ilgili birimlere sevk edilirken, geriye kalan 7 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

1ha

Kayseri Gündem
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