Kayseri merkezli 4 ilde silah ticareti operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli, İstanbul, Düzce ve Sivas'ta polis ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik Kayseri, İstanbul, Düzce ve Sivas’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda Ö.Y. (54), O.K. (35), H.G. (29), A.S. (39), Ş.Y. (39), M.F.Y. (32), B.D. (37), M.Y.Ö. (40) ve A.D. (66) isimli 9 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet silah parçası, 15 adet şarjör, bin 315 adet fişek ile çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

