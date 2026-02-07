Kayseri merkezli 7 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 23 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli 7 ilde gerçekleştirilen “Setçi ve Kasa” olarak faaliyet yürüten ve banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran şahısların da aralarında bulunduğu 47 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 46 şüpheli şahıs yakalandı ve 16 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin çeşitli illegal bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatığı, bu yöntemle haksız kazanç sağlayan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 865 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.