Kayseri merkezli modem dolandırıcılığı operasyonunda 31 tutuklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, "internet modem dolandırıcılığı" yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında ilk etapta 19 şüpheli teknik takibe alınırken, çalışmaların derinleştirilmesiyle toplam 53 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, internet hizmeti sunan firmaların internet sitelerinin benzerlerini oluşturarak internet aboneliği yaptırmak isteyen vatandaşları, gerçek kullanıcıları tespit edilemeyen mobil hatlar üzerinden arayarak dolandırdıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, ülke genelinde 17 bin 156 kişinin mağdur edildiğinin değerlendirildiği, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 757 milyon 564 bin 454 lira 52 kuruş olduğu tespit edildi. Kayseri'de ise 204 kişinin toplam 1 milyon 113 bin 530 lira zarara uğratıldığı bildirildi.

Ankara'da 43, Kocaeli'nde 6, İstanbul, Bursa, Antalya ve Mersin'de birer olmak üzere toplam 53 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.