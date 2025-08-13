Kayseri merkezli Popy Para hizmetini sonlandırdı

Türkiye çapında hizmet veren Kayseri merkezli dijital cüzdan uygulaması Popy Para, hizmetini sonlandırdı. Henüz nedeni bilinmeyen durum ile ilgili internet sitesine girildiğinde, 'Yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz' uyarısı veriliyor.

Kayseri’de geliştirilen ve ülke genelinde kullanılan dijital cüzdan uygulaması Popy Para, geçtiğimiz günlerde bakım çalışmasına gireceğini açıklamıştı. Platform yeni bir duyuru ile hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı. Kullanıcılara ise cüzdandaki bakiyelerinin çekilmesi gerektiği söylendi. Platformun hizmeti sonlandırma sebebi ise henüz bilinmiyor.

