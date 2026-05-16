Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 60 kişi tutuklandı

(RHA) – Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheliden 60’ı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce yasa dışı bahise yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 farklı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. İncelenen hesap hareketlerinde toplam 8 milyar 600 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Ekipler, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin ederek aracılar vasıtasıyla üçüncü kişilere aktaran, bu sürece aracılık eden, adına şirket kurularak şirket hesabı açılan ve yasa dışı para trafiğinde yer aldığı tespit edilen, ayrıca banka hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran toplam 119 şüpheliyi yakalamak amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Kayseri merkezli olarak İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon’da gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 60’ı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 59 şüpheli ise serbest bırakıldı.

