Kayseri Meteoroloji Kavşağı Açıldı: Kartal Kavşağı Eli Kulağında

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN ULAŞIMDA DEV PROJE: 29 EKİM KATLI KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde Cumhuriyet’in 102. yılına armağan edilen “29 Ekim Katlı Kavşağı” şehir protokolü ve vatandaşların katılımlarıyla hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Heyecanlıyız, sevinçliyiz, coşkuluyuz. Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde kavşağımızın ismi 29 Ekim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla kente değer katan dev bir ulaşım yatırımını daha hayata geçirdi. Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde kamuoyuna “29 Ekim Katlı Kavşağı” ismiyle duyurulan Meteoroloji bölgesindeki Katlı Kavşağı Projesi’nin tanıtım töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tanıtım Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, rektörler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran takımı mini konseri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetin 102. Yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Heyecanlıyız, sevinçliyiz, coşkuluyuz. Eserlerle ülkemizi donatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmet eden bir anlayışın sahibiyiz” dedi.

Şehri herkesin parmakla gösterilecek bir konuma getirmek için altyapısıyla, ulaşımıyla, çevreci anlayışıyla, eğitim desteğiyle, akıllı şehircilik projeleriyle hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, birliğin beraberliğin bereketini yaşadıklarını kaydetti. Büyükkılıç, 16 ilçeyi hiçbir zaman ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bu şehrin güzel insanlarına mutluluk verecek anlayış ile hizmet etmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

“Yaklaşık 400 Milyon TL’ye Mal Oldu”

Bu projenin tam 268 milyon TL’lik maliyeti olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Üniversitenin yanı başından başlayıp, 6 şeritlik Davud El-Kayseri’den bu yola gelince tıkandık. Bu yolu devam ettirmemiz, buraya alt geçit yaptırmamız lazımdı. Erciyes’e rahat gidilecek, Talas tarafından gelenler Organize Sanayi’mize rahatlıkla gidecek, bunu sağlamak için bu kavşağımızı planlamış, projelendirmiştik, hedefimize ulaştık. Davud El-Kayseri ana arterimizi Paşalı Caddesi’ne bağladık, buradan Organize Sanayi’mize gidecek şekilde tek bir ışık ile rahatlıkla ulaşma imkânını sağlamış olduk. Tek bir ışığı da gelecek dönemde telafi edeceğiz. Paşalı Caddemiz, Davud El-Kayseri Bulvarımız ve bu altgeçidimizin tamamı yaklaşık 400 milyon TL’ye mal oldu.”

Bu projenin toplam uzunluğunun 540 metre, kapalı kesitinin 100 metre, genişliğinin 19 metre, yüksekliğinin ise 5.30 metre olarak inşa edildiğini söyleyen Büyükkılıç, projede dirençli şehir kapsamında 598 adet fora kazık, 2 bin 160 ton demir, 5 bin 900 metreküp beton, 9 bin 500 ton plentmix malzeme, 7 bin 600 ton asfalt kullanıldığını anlattı. Başkan Büyükkılıç, ayrıca yağmursuyu hattı, modern aydınlatma sistemi ve çevre düzenleme çalışmalarıyla projenin tamamlandığını kaydetti.

Hem Merkeze Hem de İlçelere Yatırım Seferberliği

Merkezi ve taşrasıyla şehri imar ettiklerini söyleyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fen İşleri Daire Başkanlığı, son 6 yılda 8 adet katlı kavşak, 13 adet köprü, 35 adet yeni bulvar ve cadde, 73 kilometre bölünmüş, 68 kilometre bölünmemiş yol olmak üzere toplam 141 kilometre uzunluğunda yol ve çevre düzenlemesi yapmıştır. Kayseri merkez ve ilçelerinde 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt yapılarak şehrimizin hizmetine sunulmuştur. Yapılan bu çalışmalar neticesinde 2 milyar 197 milyon 825 bin 600 TL (KDV hariç) harcama yapılmıştır. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019-2025 yılları aralığında ise 1.965 km asfalt sathi kaplama çalışması yapılmış olup toplam güncel tutar 987 milyon 796 bin 693 TL oldu. 707 km yol genişletme çalışması yapılmış olup toplam güncel tutar 119 milyon 850 bin 917 TL. 324 km BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışması yapılmış olup güncel toplam tutar 1 milyar 44 milyon 408 bin 142 TL’dir. Söz konusu yatırımların toplam maliyeti ise 2 milyar 152 bin 55 bin 752 TL. Ayrıca Pınarbaşı’da şuanda harıl harıl sıcak asfalt uygulaması yapılıyor. Hemen ardından Sarız’ımızda aynı çalışmaları yapacağız. Dün Develi, Hacılar ve Yahyalı’daydık.”

Ayrıca geçtiğimiz dönem 700 milyon TL, bu dönem 600 milyon TL’ye yaklaşan araç, gereç, ekipman destekleri ile filoyu da genişlettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizleri yalnız bırakmayan Kayserililere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, şehrin batı aksında DSİ Katlı Kavşağı’nda da çalışmaları başlattıklarını, 5 ay gibi kısa sürede de o projeyi tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerini de sahneye çağırarak, bu projeyi hayata geçiren ekibe teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’a Övgü Dolu “Hizmet” Teşekkürleri

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da vatandaşın layık olduğu hizmetleri verebilmek için birçok çalışma yapıldığını vurgulayarak, “Anadolu’nun parlayan yıldızı olmak için her türlü yatırımı yapan Kayseri’mizde çok önemli adımlar atılmaya devam ediyor” şeklinde konuştu. Akar, bu açılan kavşak ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan Kartal Kavşağı ile birlikte şehirdeki trafiğin çok daha rahatlayacağını kaydetti. Milletvekili Akar, bu projenin 85 gün gibi kısa sürede tamamlanmasının da gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Cumhuriyetin 102. Yıl dönümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 85 gün gibi kısa sürede tamamladığı bu projenin Cumhuriyet’i taçlandırdığını ifade etti. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ı alkışladığını ve teşekkür ettiğini, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından Gastronomi Günleri’nden Bilim Festivali’ne kadar harika işler yapıldığını söyledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da her hafta Kayseri’de açılışlara, etkinliklere katıldığını söyleyerek, Başkan Büyükkılıç’ın vizyoner belediyecilikle hayata geçirdiği hizmetlerden övgüyle bahsetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise şehre bu tür hizmetleri yapan Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet eden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kartal Katlı Kavşağı Müjdesi

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurdele kesimi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde bu katlı kavşağın 29 Ekim Katlı Kavşağı olduğunu kamuoyunu duyurdu. Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı’nın ihalesinin Kasım ayında yapılacağının müjdesini de verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise AK Parti belediyeciliğinin farkını bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyerek, Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Tören kapsamında, Kayseri Motorcular Birliği ve klasik araçların olduğu grup, 29 Ekim Katlı Kavşağı’ndan geçiş yaptılar.