Kayseri Mezarlıkları Bayram Ziyaretine Hazır

Kurban Bayramı öncesinde Kayseri'deki mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Arefe günü ve bayram boyunca, Şehir Mezarlığı girişlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Kayseri Mezarlıkları Bayram Ziyaretine Hazır

Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda titiz bir çalışma yürüttü.

Ayrıca, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında da çeşitli hazırlıklar yapıldı. Şehir Mezarlığı girişlerinde engelli ve yaşlı bireyler için ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak.

Zabıta ekipleri de Arefe günü ve bayram süresince kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Genç: 'Bayram yoksulun sofrasına uğramıyor'
Milletvekili Genç: “Bayram yoksulun sofrasına uğramıyor”
Bünyan'da kaza: 3 yaralı
Bünyan’da kaza: 3 yaralı
Otobüse düşen 50 bin liralık kolyeyi alan şahıs yakalandı
Otobüse düşen 50 bin liralık kolyeyi alan şahıs yakalandı
Bayram öncesi akıllı radarlarla 7/24 denetim
Bayram öncesi akıllı radarlarla 7/24 denetim
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kurban keserken dini açıdan nelere dikkat edilmeli?
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!