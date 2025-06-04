Kayseri Mezarlıkları Bayram Ziyaretine Hazır

Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda titiz bir çalışma yürüttü.

Ayrıca, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında da çeşitli hazırlıklar yapıldı. Şehir Mezarlığı girişlerinde engelli ve yaşlı bireyler için ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak.

Zabıta ekipleri de Arefe günü ve bayram süresince kabir ziyaretinde bulunan vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürecek.