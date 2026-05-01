  • Kayseri Milletvekili Cıngı'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Zulümle Abad Olunmaz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 'Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale' hakkında Meclis Başkanlığı tarafından sunulan tezkere, tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Tezkere, uluslararası sularda insani yardım taşıyan filoya yönelik saldırıyı kınarken, Türkiye’nin vatandaşlarına ve Filistin halkına yönelik dayanışma mesajı verdi.

Oylama sonrası Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi:

“Mafya devleti İsrail her zamanki kalleşliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ama zulümle abad olunmayacağını çok yakında bizzat anlayacak inşallah.”

Cıngı’nın açıklaması, Meclis’teki ortak tavrın duygusal yansıması olarak dikkat çekti. Milletvekilleri, saldırının uluslararası hukuk açısından açık bir savaş suçu olduğunu vurgularken, Türkiye’nin insani yardım misyonuna yönelik bu müdahaleyi “insanlık dışı bir eylem” olarak nitelendirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tezkereyle, Türkiye’nin uluslararası platformlarda bu saldırının hesabının sorulması için girişimlerde bulunacağı bildirildi.

 

 

 

Haber Merkezi

