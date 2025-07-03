Kayseri Milletvekilleri İklim Kanuna verdikleri oyu açıkladı

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma ilişkin esasları içeren İklim Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldü. Aralarında AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy’un bulunduğu 95 milletvekili tarafından sunulan ‘İklim Kanunu’ teklifi kabul edilerek yasalaştı.

SP GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN ve CHP'li AŞKIN GENÇ ‘RET’ OYU VERDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanun teklifine ret oyu verdiklerini açıkladılar.

Aşkın Genç red oyu verdiğini belirterek; “Genel Kurul’da bugün oylanan İklim Kanunu Teklifi’ne ret oyu verdik. Çünkü bu teklif, iklim krizine çare değil; doğayı ve emeği sermayeye teslim etme planıdır. Zeytinlikleri, tarım alanlarını ve su kaynaklarını “yeşil yatırım” adı altında rant projelerine açıyor” diye konuştu.