Kayseri Milletvekillerinin Özgeçmişi

Seçilen milletvekillerinin özgeçmişleri ise şöyle;

HULUSİ AKAR KİMDİR? (AK Parti)

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi Akar, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulu’ndan, 1973’te Piyade Okulu’ndan ve 1982’de Kara Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3. HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. 2011’de orgeneralliğe terfi etmesini müteakip, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Genelkurmay Başkanlığı görevi esnasında “Terörle Mücadele Harekâtı” çerçevesinde yurt içinde Çukur Operasyonları; sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve İdlib Harekâtı icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Hulusi Akar, ayrıca TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası ve bazı ülkeler tarafından çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Programlama ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler konulu akademik programlara katılmış, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar, Şule Akar ile evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR (AK PARTİ)

Ayşe Böhürler, 1963 yılında Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

2001-2012 yılları arasında AK Parti MKYK üyeliği görevini yürüttü. ‘Duvarların Arkasında/Müslüman Ülkelerde Kadın’ ve ‘Yazmasam Ölürdüm’ adlı iki kitabı bulunmaktadır. Böhürler, evli ve 3 çocuk annesidir.

ŞABAN ÇOPUROĞLU KİMDİR (AK PARTİ)

İş insanı ve siyasetçi Şaban Çopuroğlu 1967 yılında Kayseri’de doğdu. TED Kolejinde eğitimini tamamlayan Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

2006-2008 yılları arasında MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Kayseri Şube Başkanlığı görevini gerçekleştiren Çopuroğlu’nun iyi derecede İngilizce bildiği biliniyor. Evli ve dört çocuk babası olan Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2023 genel seçimlerinde AK Parti Kayseri 3. Sıradan milletvekili adayı olmuştu.

MURAT CAHİD CINGI KİMDİR? (AK PARTİ)

1971 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra lisansını Marmara Üniversitesi’nde (İngilizce) Elektronik/Bilgisayar bölümünde yaptı. Demokrasi, Avrupa Birliği, Türkiye’nin AB üyeliği gibi sosyal ve siyasi konularda çeşitli gazete ve mecmualarda çalışmaları yayınlanan Cıngı, Kayseri Sanayi Odası, Müsiad gibi bazı Oda, STK ve ticari teşekküllerde de AB ve Dış Ticaret Danışmanlığı ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Anadolu Sağlık Turizmi Derneği’nin de kurucuları arasında bulunmasının yanında Siyaset Akademisi Bölge Koordinatörlüğü, Kocasinan ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelikleri, Eğitim Kültür Komisyonu Başkanlığı gibi aktif görevler yaptı.

İstanbul’da elektronik sektöründe Casio, Kodak gibi çeşitli dünya markalarında yöneticilik yaptı ve 2000 yılında hayatını memleketi Kayseri’de devam ettirme kararı aldı. Halen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim ve dış ticaret yapan kurucusu olduğu şirketin yöneticiliğiyle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı’nı dünya standartlarında bir kayak/turizm merkezi haline getiren Erciyes Master Planı sürecinde kurduğu Kayseri Erciyes A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

SAYIN BAYAR ÖZSOY KİMDİR? (AK PARTİ)

1963 yılında Yahyalı’da doğdu. 1986 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılı şubat ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

İSMAİL ÖZDEMİR KİMDİR (MHP)

1985 yılında Eskişehir’de doğdu. İlköğretim ve Lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ülkü Ocakları’nda uzun yıllar görev yaptı. 2005 yılında resmiyet kazanarak ülkemiz yükseköğrenim öğrencilerinin tek temsil kurumu olan Ulusal Öğrenci Konseyi’nin ilk genel başkanı olarak seçildi. 2006 yılında ikinci dönemki seçimleri de kazanarak 2007 yılına kadar görevini sürdürdü.

2007 yılında Kayseri Makine Mühendisleri Odası’nda işe başlayarak çeşitli kademelerde çalıştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda uzman olarak denetimlerde bulundu ve bir süre şube müdür vekilliği görevini yürüttü.

2011 yılında askerlik görevini tamamladı. 2013 yılında hazırladığı "Hidrojenin Ön Karışımlı ve Difüzyon Yanmasının Sayısal Analizi" başlıklı tezinin kabul görülmesiyle Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. Akademik çalışmalarıyla bazı uluslararası sempozyumlarda yer aldı. 2008 yılından bu yana Ortadoğu Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kutlu Sesleniş Dergisi’nde hali hazırda Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. 2013 yılında terör örgütü PKK ile yürütülen müzakere sürecinin değerlendirildiği “Barış mı, İhanet mi” isimli kitabı yazmıştır.

Bıçağın İki Yüzü: IŞİD ve PKK'nın Oluşturduğu Terör Tehdidi" adlı kitabı ise 2015 yılında yayımlanmıştır. Türkgücü Ülkü Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir.

Devlet Bahçeli Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.

BAKİ ERSOY KİMDİR? (MHP)

İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas'ta, lise öğrenimini Yozgat'da, yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Erciyes Üniversitesi Hukuk Enstitüsünde Özel Hukuk bölümü üzerine yüksek lisans eğitimini bitirdi. Kayseri Üniversitesinde Sağlık Yönetimi üzerine doktora öğrenimi devam etmektedir.

Kayseri Milliyetçi Sanayi İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı ve Ersoy Müteahhitlik ve Sivil Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları bünyesinde birim başkanlıkları görevlerinde yer alarak Erciyes Üniversitesi Teşkilat Başkanlığı yaptı. 2007-2011 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 8 Şubat 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ersoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AŞKIN GENÇ KİMDİR? (CHP)

Aşkın Genç 1970'de Kayseri doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Genç, İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Ekonomist ve iş adamı Genç, GESİAD yönetim kurulu ve KAYSO meclis üyesidir. Genç, evli 4 çocuk babası.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR? (CHP Listesinden Saadet Partisi)

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.

MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Mahmut Arıkan, evli ve üç çocuk sahibidir.

DURSUN ATAŞ KİMDİR? (İYİ PARTİ)

01.10.1966 tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Baba adı Battal, anne adı Mahmur'dur.

İlk ve ortaöğrenimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri merkezde bulunan Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptı.1987 yılında Hava Teknik Okulundan Hava Astsubayı olarak mezun oldu ve göreve başladı.

Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu. Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi. 27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerinde 27.Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise girdi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.