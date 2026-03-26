Kayseri Milli Eğitim Akademisi'nde kayıtlar başladı

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında Kayseri’de eğitim alacak bin 105 öğretmen adayının kayıt işlemleri başladı. Kayıt süreci ve Milli Eğitim Akademisi hakkında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Akademisi Müdürü Mustafa Elmalı, 533 İngilizce, 572 sınıf öretmeni olmak üzere toplamda bin 105 öğretmen adayının 12 ay boyunca eğitim alacağını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığımız Akademi Başkanlığı tarafından 7 ilde kurulan eğitim uygulama merkezlerinden bir tanesi de Kayserimizde açıldı. Bin 105 öğretmen adayı ile inşallah 13 Nisan'da eğitim-öğretime başlayacağız. Dün itibarıyla, yani 25 Mart - 3 Nisan arasında da aday kayıtlarımızı alıyoruz. 13 Nisan itibarıyla da eğitim-öğretime başlayacağız. 533 İngilizce öğretmeni, 572 de sınıf öğretmeni ile inşallah 12 aylık eğitim sürecine başlamış olacağız. Adaylıkları kaldırılacak, daha çok uygulamalı eğitim yapılacak. İlk göreve başladıklarında aday öğretmen oldukları eğitimin bir kısmını burada alıp öğretmen olarak inşallah atanacaklar” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’Yİ İYİ Kİ YAZMIŞIM’

Sınıf Öğretmenliği mezunu Selime Dursu, Kayseri’yi ve Akademiyi beğendiğini dile getirerek, “Burası çok güzel. Kayseri'yi iyi ki yazmışım diyorum, ulaşımı da kolaydı. İnsanları da çok güzel. Akademiyi geldim gördüm, çok güzel, bayıldım. Hocalarım öyleler, çok yardım ediyorlar burada. Hem teorik derslerimiz olacak hem de staj göreceğiz okullarımızda da gidip, orada da eğitimler vereceğiz öğrencilerimize. Eğitimler sonucunda da puanlar alacağız, ona göre bir atama puanımız ortaya çıkacak ve o puanla beraber yeni okulumuza öğretmen olarak atanmış olacağız” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu Ali Ketenci de, Milli Eğitim Akademisi’nin öğrentmenlere verdiği eğitimin gelecek nesiller için faydalı olacağını düşündüğünü ifade ederek, “Milli Eğitim Akademisi'ne yerleşme hakkını kazandım. Bu süreçte de şu anda kayıt sürecindeyim. Öğretmenlerde duyulan becerilere ihtiyaç aslında her yıl yıldan yıla değişiyor. Özellikle 21. yüzyılın becerilerini kazandırma noktasında öğretmenlere verilecek bu eğitimin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Öğretmenlere verilecek her türlü eğitimin de gelecek nesillere faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.