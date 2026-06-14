Kayseri milli takım için yağmura rağme tek yürek oldu

Kayseri milli takım için tek yürek oldu

(RHA)- Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası serüvenindeki ilk maç heyecan ve coşkusunu Kayserililerle buluşturdu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda yayınlanan karşılaşmayı hep birlikte izleyen Kayserililer, milli takıma Dünya Kupası’ndaki ilk maçında tek yürek olarak destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. aracılığıyla bir taraftan her yaştan vatandaşı sporla buluşturup, ülke sporuna genç sporcular kazandırırken diğer taraftan da Türkiye’nin uluslararası alanda boy gösterdiği müsabakalarda milli takımlara destek veren Kayserililerin tek yürek olmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye tarafından A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası heyecanı Kayserililerle buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekranda bir araya gelen binlerce vatandaş, A Milli Takımın mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti. 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’de yaşanan milli coşku, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Milli maç heyecanında, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve saat 06.30’da vatandaşlara kapılarını açan dev ekran etkinliği Kayserililerden yoğun ilgi görürken alanı dolduran vatandaşlar üstlerin milli takım formaları ve ellerinde Türk bayrakları ile A Milli Takım’a tek yürek destek verdi. Maç boyunca tribün atmosferini aratmayan görüntülerin yaşandığı organizasyonda, vatandaşlar marşları hep bir ağızdan söyleyerek milli heyecana ortak oldu. Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı’nın, 14 Haziran Pazar günü Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda Türkiye saati ile 07.00’de Avustralya ile oynadığı ilk grup karşılaşmasından Ay Yıldızlılar mağlubiyet ile ayrılsa da 86 milyonun olduğu gibi, Kayserililerin de Türkiye’ye desteği sürecek. Ay yıldızlı formanın peşinde her zaman aynı inanç ve heyecanla yürümeye devam edecek olan Kayseri, milli takımımıza desteğini sürdürerek gelecekteki başarı yolculuğunda da yanında olmaya devam edecek.Büyükşehir Belediyesi’nin A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası serüvenini büyük bir coşkuyla Kayserililere yaşatacağı dev ekran uygulaması; Ay Yıldızlıların 20 Haziran Cumartesi saat 06.00’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmasında ve sonraki maçlarda da sürecek.

