Kayseri Mimarlar Odası, Kahramanmaraş'ta geçici yaşam çadırları kurdu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde yıkıma sebep oldu. Enkaz altında kalan binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı. Deprem bölgelerinde yaraların sarılması için yardım seferberliği ise devam ediyor.

Kayseri Mimarlar Odası da, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta barınma sorununun çözülmesi için çadır kent kurdu. Sütçü İmam Üniversitesi kampüsüne kurulan çadırlara soba da kurulabiliyor. Mimarlar Odası üyesi mimarlar da Kahramanmaraş’ta yıkılan yapıların raporlamasına katı sağlıyor.

Afet bölgesindeki faaliyetler hakkında bilgi veren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er, “Şu an üyelerimizle başlattığımız ‘Mimar Çadır’ kampanyasının durumu için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fakülte Hastanesi'nin önündeyiz. Burada depremzede vatandaşlarımıza bu süreci daha stabil atlatmaları adına geçici yaşam alanları kurduk, onlara çadırlarını getirdik. Yönetim kurulu ve gönüllü ekibimizle beraber 2 gün boyunca bu çadırların kurulumunu sağladık. Son olarak da fakülte başhekimine teslimini yaptık. Dün Mimarlar Odası yönetim kurulunun oluşturduğu deprem bölgesi heyetiyle beraber Kahramanmaraş’ta yıkılan yapıların raporlama ve tespit çalışmalarına da katıldık. Depremden ders almak adına bu raporlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mimarlar Odası ve diğer meslek odaları da bu anlamda deprem sonraki sürece katkı sunacaklardır. Bu anlamda Kayseri Mimarlar Odası olarak bu süreci devam ettirip yardımlaşma boyutundan sonraki süreçte de depremin getirdiği hasarı ve nelere sebep olduğunu mimari gözle değerlendirip çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘VALİMİZ BÖLGE İÇİN OLAĞANÜSTÜ YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR’

Kahramanmaraş'a Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile de görüştüklerini anlatan Er, “Geçen hafta gıda-giysi yardım paketlerimizi getirmiştik. Burada hem sağlık personellerimiz hem vatandaşlarımız kalabilecek. İlk günden itibaren bölgede yaraların sarılması adına Kahramanmaraş’tayız. Deprem koordinasyonu için bölgede bulunan valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile zaman zaman görüştük. O da bölge için olağanüstü yoğun çaba sarf ediyor. Şimdiye kadar birlik ve dayanışma ile destek olan tüm üyelerimize ve gece gündüz seferber olan yönetim kurulumuza teşekkür ederim” dedi.