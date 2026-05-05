Kayseri Mimarsinan OSB Başkanlığı için 2 aday yarışacak

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde, başkanlık yarışı heyecanı doruk noktasına ulaştı. İlk kez seçimle belirlenecek olan yönetim için adaylardan Mehmet Arar, gerçekleştireceği projeleriyle dikkat çekiyor.

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00'de Kayseri Ticaret Odası Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da, 389 üyenin oy kullanacağı seçimde Arar, sanayicilerin güvenliğini ve sağlık hizmetlerini ön planda tutmayı vaat ediyor.

Hafta sonu yapılacak genel kurulda başkanlık yarışı Mehmet Arar ile Lütfi Çarşıbaşı arasında geçecek.

Karar Senin, ‘Güçlü Kadro Güçlü Yönetim’ sloganıyla Mimarsinan OSB Başkan Adaylığı için çalışmalarına yoğunluk veren Mehmet Arar, yapacaklarını şu şekilde özetliyor:

Güvenlik Yeniden Yapılandırılacak

Mehmet Arar, sanayicilerin canı, malı ve yatırımlarının güvence altında olacağını belirterek, giriş çıkış kontrol sisteminin güçlendirileceğini, kamera ve plaka tanıma sistemlerinin yenileneceğini ifade etti. Ayrıca, 7/24 profesyonel devriye hizmeti kurulacağını ve acil durum müdahale merkezinin oluşturulacağını vurguladı.

Sağlık Ocağı ve Ambulans Hizmeti

Arar, OSB içerisinde bir sağlık ocağı kurulacağını ve 24 saat hizmet verecek ambulans noktasının oluşturulacağını açıkladı. İş kazalarına hızlı müdahale sağlanarak, çalışanların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılacağına dikkat çekti.

Altyapı Seferberliği

Üretimi aksatan sorunlara kalıcı çözümler getireceklerini söyleyen Arar, yol ve asfalt yenilemelerinin yanı sıra yağmur suyu drenaj hatları, elektrik hat güçlendirmeleri ve fiber internet altyapısının da kurulacağını belirtti.

Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Kayseri Üniversitesi Teknoloji Kampüsü ile üniversite-sanayi iş birliğini başlatacaklarını ifade eden Arar, dijitalleşme ve otomasyon konularında firmalara rehberlik edecek Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi'ni de hayata geçireceklerini duyurdu. Ayrıca, yeşil OSB ve sürdürülebilirlik programları ile enerji tasarrufu ve çevre yatırımlarına önem vereceklerini de sözlerine ekledi.

 Şeffaf Yönetim

Aday Mehmet Arar, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışıyla her gelir gider kaleminin düzenli olarak paylaşılacağını ve üyelerin her aşamada bilgilendirileceğini belirtti. Ortak akıl ile yönetim anlayışıyla kararların üyelerle istişare edilerek alınacağını vurguladı.

Mimarsinan OSB'de 389 sanayi parselinin 347'sinde işletmeler üretim yaparken, bu seçim sanayiciler için büyük bir dönüm noktası olacak. Mehmet Arar, projeleriyle sanayicilerin güvenini kazanmayı hedefliyor. Seçimlerin sonucunda, Kayseri Mimarsinan OSB'nin geleceği şekillenecek.

