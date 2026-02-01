Kayseri Mobilya Fuarı'nda 'BİRİNCİ' şaşkınlığı

50 Yıldır Türkiye'nin en önemli mobilya kenti olan Kayseri'de İLK KEZ bir ‘Mobilya Fuarı’ açılıyormuş izlenimi verilen 1. KFF Mobilya Fuarı'nın, Kayseri'de değişik zamanlarda ve değişik mekanlarda, hatta aynı mekanda onlarca fuar açılmışken, hangi açıdan BİRİNCİ olduğu merak konusu oldu.

Ülkemizde brçok fuarın sektörel gelenekte kaçıncı kez yapıldığı birçok açıdan önemliyken bu Mobilya Fuarı'nın birinci olarak öne çıkarılması sektörü zaafiyete uğratan bir eğilim olarak yorumlandı.

Aynı fuar alanında birçok kez Mobilya Fuarı açılmasına rağmen bu fuarın hangi amaçla BİRİNCİ fuar olarak açıldığı merak edilen bir konu oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılış töreni gerçekleşen KFF – 1. Kayseri Mobilya Fuarı’na, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fuara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kayseri’nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat refleksiyle yapılan onlarca mobilya fuarından birisi olaran ve 1. Kayseri Mobilya Fuarı olarak nitelenen bu fuara 123 katılımcı firma katıldı.