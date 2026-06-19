Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Yalçın: '2027 ortasında 3 ilde daha Model Fabrika kurulacak'

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, “Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın projeleri. Bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde: Eskisi kadar rahat Batı'ya ürün satamayacağız. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı, bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü: Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip, 'Ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş?' buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı, 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah” dedi.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan “Mali Gündem” programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Türkiye’deki Model Fabrikaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Yalçın, 2027 ortasında 3 ilde daha kuralacağının altını çizerek, “Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın projeleri. Kayseri'deki oluşum ise yüzde 51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere, Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin de paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu 2020 yılında. O zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde: Eskisi kadar rahat Batı'ya ürün satamayacağız. Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu. Tabi asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu gibi husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim Batı'yla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız buydu. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı, bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü: Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip, 'Ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş?' buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı, 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi var. Bunlardan birincisi; yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda, 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slayt sunumlarla, ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu: 'Ya bunları bir de deneseydik, elimiz hamurun içine girseydi' dediğimizde, eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları” açıklamalarında bulundu.