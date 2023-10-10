Kayseri Muaythai camiası, Dünya Şampiyonası'na damga vurdu

Kayserili Milli Muaythai sporcuları Antalya'nınKemer ilçesinde yapılan IFMA Gençler, Yıldızlar, Minikler Dünya Şampiyonası'nda iki altın, bir bronz madalya alarak milli takımın kazandığı birincilikte önemli rol oynadı.

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  • 10.10.2023 10:47
  • Güncelleme: 10.10.2023 10:54
Kayseri Muaythai camiası, Dünya Şampiyonası'na damga vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili Milli Muaythai sporcuları Antalya’nınKemer ilçesinde yapılan IFMA Gençler, Yıldızlar, Minikler Dünya Şampiyonası’nda iki altın, bir bronz madalya alarak milli takımın kazandığı birincilikte önemli rol oynadı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 72 ülkenin katılımıyla düzenlenen IFMA Gençler, Yıldızlar, Minikler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Muaythai Milli takımı 7 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. Türk Muaythai takımı 17 Altın, 40 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplamda 80 madalya ile birinci oldu. Turnuvada 8 altın, 2 gümüş, 4 bronz toplamda 14 madalya ile Tayland ikinci, 7 altın 15 gümüş 19 bronz toplamda 41 madalya alan Kazakistan üçüncü oldu.

Kayserili Milli Takım sporcuları Murat Avcı +91 kg üst genç dünya şampiyonu, Ayşe Sena Nergiz 42 kg üst genç dünya şampiyonu, Mert Güney ise 45 kg alt genç dünya üçüncüsü oldu. Ayrıca şampiyonada milli takım bünyesinde Kayseri’den TeknikDirektör Yaşar Cuma Kılıç, Antrenörler Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Şakir Kaymaz , İbrahim Mortas, İlayda Güvercin görev aldı. Ayrıca şampiyonada Kayserili hakemler Osman Mutlu, Mustafa Taşkanat, Tülay Karakaş, Ahmet Devedası, Ali Burak Kara ve Halit Tarhan görev aldı.

Kayseri Muaythai İlTemsilcisi Fatih Kağan Ulu, “Dünya birincisi olan milli takımımızı kutluyorum. Kayseri bölgesi sporcuları bu önemli turnuvada üç madalya kazandı. Şampiyonada yer alan tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize teşekkür ediyor, başarılarından dolayı kutluyorum. Teknik Asbaşkanımız Halil Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş’a tüm imkanlarını seferler ettikleri için teşekkür ediyorum. Kayseri Muaythai ailesi olarak bu sporda önemli bir yere sahibiz. Çalışmalarımıza eksiklerimizi gidererek, daha çok çalışarak, daha çok başarıya imza atmak istiyoruz” dedi.

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İHA

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