Kayseri Muaythai Lise Takım Türkiye Şampiyonası'ndan 3 birincilik ile döndü

Okul Sporları Liselerarası Türkiye Muaythai Şampiyonası 29-31 Mart tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Kayseri takımı şampiyonada 3 birincilik, 6 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak önemli bir başarıya imza attı.

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  • 02.04.2023 14:13
  • Güncelleme: 02.04.2023 14:55
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Kayseri Muaythai Lise Takım Türkiye Şampiyonası'ndan 3 birincilik ile döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Okul Sporları Liselerarası Türkiye Muaythai Şampiyonası 29-31 Mart tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Kayseri takımı şampiyonada 3 birincilik, 6 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak önemli bir başarıya imza attı.

Ankara’da yapılan Okul Sporları Liselerarası Türkiye Muaythai Şampiyonası’na Kayserili sporcular damgasını vurdu. Şampiyonada 3 birincilik, 6 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Kayserili sporcuları kutlayan Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, başarılarının devam edeceğini söyledi. Ulu; “Ankara’da yapılan Liseler Türkiye Şampiyonasında elde ettiğimiz başarılardan dolayı sporcularımızı ve gece gündüz demeden emek harcayan antrenörlerimiz Kevser Bilgin, Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Şakir Kaymaz, Menderes Koyuncu ve Kayseri Muaythai ailemizin değerli antrenörlerini tebrik ediyorum. Kayseri Muaythai Ailesi her kategoride yapılan şampiyonalarda üzerine düşeni fazlasıyla yapıp şehrimizin adını hep yukarıda tutmaya devam edecek. Kayserimiz, Türkiye’miz her şeyin en güzeline layıktır. Ülke sevdalısı sporcu gençler yetiştirmeye ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Şampiyonada derece alan Kayserili sporcular ve kategorileri şöyle:

Ahmet Akay Dalkıran (48 Kg. B Genç Birinci)

Şükrü Kirlikaya (60 Kg. B Genç Birinci)

Samet Yiğit 57 Kg. B Genç Birinci)

Yunus Emre Can Aydemir (42 kg. B genç ikinci)

Berkay İstanbullu (63.5 Kg. B Genç İkinci)

Zarife Karabacakoğlu (57 Kg. B Genç İkinci)

Utku Mete Yağcı (54 Kg. A Genç İkinci)

Kemal Saraç (67 Kg. A Genç ikinci)

Enes Düzgün (75 Kg. A Genç İkinci)

Abdulsamet Koç (54 Kg. A Genç Üçüncü)

İHA

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