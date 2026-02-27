Kayseri Müftülüğü'nün Aile ve Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Aile yapısının güçlendirilmesi, sağlıklı aile bilincinin oluşturulması ve toplumsal değerlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerlere kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

TDV Kayseri Kitap Kafe'de gerçekleştirilen son seminerde konuşan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Ayvaz, "Yeryüzünde insanın ilk kurduğu kurum ailedir. Evlilik insanı olgunlaştırmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Bu da göstermektedir ki ahir zamanın en büyük sorunlarından biri ahlaktır. Ahlaksızlığı gidermenin en önemli yolu ise sağlam bir aile yapısından geçmektedir" diye konuştu.

Ailenin sağlam temeller üzerine kurulmasının önemine dikkat çeken Müftü Ayvaz, "Ailenin güçlü olması için sahih bir evlilik gereklidir. Evlilik akitle başlar ancak ahlakla devam eder. Fıtratımız gereği öncelikli hedefimiz iyi bir anne ve baba olabilmektir" ifadelerini kullandı.

Programın ADRB Koordinatörü Ayşe Üzüm, Vaiz Aynur Şapçı ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Seminerde aile içi iletişim, değerler eğitimi ve ahlaki sorumluluklar üzerine değerlendirmeler yapıldı.