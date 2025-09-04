Kayseri MÜSİAD'a 'Aile Dostu İş Yeri' projesine katkı ödülü

  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD iş birliğinde hayata geçirilen 'Aile Dostu İş Yeri Projesi'MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen imza ve ödül töreniyle kamuoyuna tanıtıldı. MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, 'ile, hem toplumun hem de iş dünyasının temelidir. Üyelerimizle birlikte bu projeye güçlü bir şekilde sahip çıkmamızın sebebi sadece bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğudur. Aile dostu uygulamalarla iş yerlerinde huzuru, iş gücünde verimliliği artırmanın aynı zamanda toplumsal yapımızı korumanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

Türkiye’nin toplumsal yapısını güçlendirmek, aile kurumunu desteklemek ve iş dünyasında sosyal sorumluluğu ön plana çıkarmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD iş birliğinde hayata geçirilen “Aile Dostu İş Yeri Projesi” bugün MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen imza ve ödül töreniyle kamuoyuna tanıtıldı.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katıldı.

Projeye katılım sağlayan şubelerden biri olan MÜSİAD Kayseri Şubesi özel ödüle layık görüldü. Ödül, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’e, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. 

İmza töreni hakkında konuşan Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Aile, hem toplumun hem de iş dünyasının temelidir. Üyelerimizle birlikte bu projeye güçlü bir şekilde sahip çıkmamızın sebebi; sadece bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğudur. Aile dostu uygulamalarla iş yerlerinde huzuru, iş gücünde verimliliği artırmanın; aynı zamanda toplumsal yapımızı korumanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, Kayseri iş dünyasının vizyonunu ve duyarlılığını yansıtıyor. Sayın Bakanımıza ve Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

