Kayseri Müsiad'dan MEXT Modeli ile Dijital Dönüşüm Adımı

Küresel Ticaretteki Karmaşa

Dünya genelinde artan ticaret savaşları ve pandemi sonrası yaşanan tedarik sistemlerindeki çöküş, küresel ticarette büyük bir karmaşa yaratmıştır. Bu durum, geleneksel maliyet odaklı üretim anlayışını yıkarak, güvenilirlik ve coğrafi yakınlığı ön plana çıkaran yeni bir dönemi başlatmıştır. Kayseri’nin güçlü üretim altyapısı ile bu karmaşadan güçlenerek çıkabilmesi için teknolojiyi ve verimliliği merkeze alarak dijital bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir.

MEXT Modeli ile Dijital Dönüşüm

Sayın Böhürler’in liderliğindeki ziyaretin ana hedefi, Kayseri sanayisini yeni küresel düzene entegre etmek ve firmaların rekabet gücünü artırmaktır. MEXT modeli örnek alınarak tasarlanan dijital dönüşüm merkezi, Kayseri’nin yeni nesil üretim anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Ziyaret sırasında, dijital altyapı entegrasyonu ve üretim süreçlerindeki verimlilik artışları üzerinde durulmuştur.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat AKMERMER'in Görüşleri

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı **Ferhat AKMERMER**, Kayseri’nin köklü üretim yetkinliğinin yeni küresel düzende tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, değişen ticaret mimarisinin işletmelerin süreçlerini optimize etme becerisini belirleyici hale getirdiğini belirtti. AKMERMER, MEXT benzeri dönüşüm merkezinin sanayi işletmelerinin belirsizlik ortamında adaptasyon kabiliyetini güçlendireceğini ve Kayseri’yi yeni nesil endüstriyel dönüşümün referans şehirlerinden biri haline getireceğini ifade etti.

İş Birliği ve Gelecek Vizyonu

Böhürler, Kayseri’nin üretim gücünü MEXT gibi öncü merkezlerin vizyonuyla dijital teknolojiyle buluşturarak, küresel yatırımlar için güvenilir ve dayanıklı bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda iş birliği çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Ziyaretin ardından, tüm paydaşlarla ortak akıl ve iş birliği ile sürecin şekilleneceği vurgulandı.

Sonuç

Kayseri, Sayın Ayşe Böhürler’in öncülüğünde dijital dönüşüm ve stratejik iş birlikleri ile geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir. Bu süreçte gösterilen ilgi ve destek için teşekkür eden Böhürler, stratejik vizyon etrafındaki iş birliklerinin artarak sürmesini temenni etti.