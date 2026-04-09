Kayseri mutfağı Cezayir'de yarışacak

Nessma Miras Derneği tarafından 18-19-20 Nisan tarihlerinde Cezayir'de Uluslararası Mutfak ve Yemek Yarışması düzenlenecek. Yarışlarda Kayseri'nin yöresel lezzetleri de yer alacak.

Nessma Miras Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Mutfak ve Yemek Yarışması’nda, Kayseri yöresel lezzetleri uluslararası arenada boy gösterecek. 18-19-20 Nisan tarihlerinde Cezayir’de gerçekleştirilecek organizasyonda, Kayseri ekibi zengin mutfak kültürünü tanıtmak için yarışacak. Takım kaptanlığını Osman Taştan’ın üstlendiği ekipte; Kaan Aksel, Tuba Nur Akçin, Atilla Akkaya, Azze Köse, Mızırabi Cihangir Turan, Menduh Demir, Betül Kırcıl, Şeyhmus Aydın, Dilek Atik, Cabbar Karslı ve Semanur Altıparmak yer alıyor. Uluslararası düzeyde önemli bir gastronomi etkinliği olarak öne çıkan yarışmada, farklı ülkelerden katılan ekipler kendi mutfak kültürlerini tanıtacak. Kayseri ekibi ise mantıdan pastırmaya, yağlamadan sucuk çeşitlerine kadar birçok yöresel lezzeti jüriyle buluşturmayı hedefliyor. Kayseri’nin köklü mutfak geleneğinin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan organizasyonun, hem şehrin gastronomi turizmine hem de Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!