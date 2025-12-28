Kayseri Mutfak Akademisi Şubat'ta Kapılarını Açıyor: Eğitimli Şefler Yetişiyor
Kayseri'de gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla kurulan Kayseri Mutfak Akademisi, 2026 yılı Şubat ayında eğitim hayatına başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösterecek akademi, yiyecek-içecek sektörüne profesyonel şefler, aşçılar ve pastacılar kazandırmayı hedefliyor.
Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde düzenlenen uygulamalı lahmacun workshop etkinliğiyle tanıtımı yapılan akademi, hem teorik hem pratik eğitimlerle donanımlı mezunlar vermeye hazırlanıyor. Eğitimler dört ay sürecek ve toplam 256 saatlik bir programı kapsayacak. Katılımcılara profesyonel ekipmanlar ve eğitim materyalleri sağlanacak; başarılı olanlara ise iş garantisi sunulacak.
Kayseri Mutfak Akademisi, sadece mesleki eğitim değil; aynı zamanda Kayseri mutfağının zenginliğini temsil eden, kültürel mirası yaşatan bir merkez olma vizyonuyla yola çıkıyor. Temel Pastacılık ve Temel Aşçılık alanlarında açılacak sınıflar, sınırlı kontenjanla daha verimli bir eğitim ortamı sunacak.
Eğitim duyuruları Ocak ayında yapılacak, başvuruların ardından Şubat ayında dersler başlayacak. Akademi, gastronomi tutkunları için hem mesleki hem kültürel bir yolculuk vadediyor.