Kayseri Mutfak Akademisi Şubat’ta Kapılarını Açıyor: Eğitimli Şefler Yetişiyor

Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde düzenlenen uygulamalı lahmacun workshop etkinliğiyle tanıtımı yapılan akademi, hem teorik hem pratik eğitimlerle donanımlı mezunlar vermeye hazırlanıyor. Eğitimler dört ay sürecek ve toplam 256 saatlik bir programı kapsayacak. Katılımcılara profesyonel ekipmanlar ve eğitim materyalleri sağlanacak; başarılı olanlara ise iş garantisi sunulacak.

Kayseri Mutfak Akademisi, sadece mesleki eğitim değil; aynı zamanda Kayseri mutfağının zenginliğini temsil eden, kültürel mirası yaşatan bir merkez olma vizyonuyla yola çıkıyor. Temel Pastacılık ve Temel Aşçılık alanlarında açılacak sınıflar, sınırlı kontenjanla daha verimli bir eğitim ortamı sunacak.

Eğitim duyuruları Ocak ayında yapılacak, başvuruların ardından Şubat ayında dersler başlayacak. Akademi, gastronomi tutkunları için hem mesleki hem kültürel bir yolculuk vadediyor.