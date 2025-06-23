Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde Workshop Etkinliği

Etkinlikte, Kayseri mutfağının zenginliği ve gastronomi kültürü vurgulandı. Katılımcılar, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Mutfak Festivali'nde ödül kazanmış bir yemeğin yapımını öğrenme fırsatı buldular. Workshopta, pastırmalı levrek gibi ödüllü lezzetler hazırlandı.

Sosyal medya fenomenleri, etkinlik sırasında Mutfak Sanatları Merkezi'nin sunduğu imkânları takipçilerine tanıttı. Katılımcılardan bazıları, etkinliğin eğlenceli geçtiğini ve öğrendikleri bilgilerin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi, yerel halkın yanı sıra ziyaretçilere de önemli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Etkinlik sonunda, katılımcılar merkez hakkında olumlu görüşlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bu tür etkinlikler, Kayseri'nin gastronomi alanındaki potansiyelini ortaya koyarken, şehirdeki kültürel zenginlikleri de ön plana çıkarıyor.