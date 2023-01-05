Kayseri Narkotik 2023'e hızlı girdi: İlk 5 günde 12 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından 2023'ün ilk 5 gününde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.

PAYLAŞ
  • 05.01.2023 13:37
  • Güncelleme: 05.01.2023 14:33
  • 48
Kayseri Narkotik 2023'e hızlı girdi: İlk 5 günde 12 zehir taciri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 2023’ün ilk 5 gününde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2022 yılını rekor gözaltı sayısı ile kapatan ekipler, 2023’ün ilk 5 gününde de 12 zehir tacirini gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucu madde operasyonunda 12 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 12 gözaltı

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları | 05.01.2023

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları | 05.01.2023

Kayseri Kuyumcular Odası Bilgileri

Kayseri Kuyumcular Odası Bilgileri

Erdoğan'ın toplantısı'na katıldı

Erdoğan'ın toplantısı'na katıldı

Bernard Mensah 3. golünü attı

Bernard Mensah 3. golünü attı

İlhan Parlak ilk golünü attı

İlhan Parlak ilk golünü attı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, bakanlarla yatırımları değerlendirdi

Başkan Büyükkılıç, bakanlarla yatırımları değerlendirdi

Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne yoğun ilgi

Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Merkezi’ne yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Yenidoğan Gazetesi'ne ödül

Yenidoğan Gazetesi'ne ödül

Kayserispor Başkanı Çamlı: 'Ümitsizliğe düşülecek durum yok'

Kayserispor Başkanı Çamlı: 'Ümitsizliğe düşülecek durum yok'

Kayseri Valisi Çiçek: 'Kayserispor için kenetlenme zamanı'

Kayseri Valisi Çiçek: 'Kayserispor için kenetlenme zamanı'

İldem' e yeni hastane

İldem' e yeni hastane

Kayserispor'da Ankaragücü hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Ankaragücü hazırlıkları başladı