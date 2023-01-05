Kayseri Narkotik 2023'e hızlı girdi: İlk 5 günde 12 zehir taciri yakalandı
Kayseri'de narkotik polisleri tarafından 2023'ün ilk 5 gününde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.
- 05.01.2023 13:37
- Güncelleme: 05.01.2023 14:33
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 2023’ün ilk 5 gününde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2022 yılını rekor gözaltı sayısı ile kapatan ekipler, 2023’ün ilk 5 gününde de 12 zehir tacirini gözaltına aldı.
Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
İHA
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