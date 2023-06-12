Kayseri Narkotik Nefes Aldırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 290 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 12.06.2023 09:42
  • Güncelleme: 12.06.2023 10:49
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Kayseri Narkotik Nefes Aldırmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 290 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde K.D.’nin Kocasinan İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 290 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

K.D. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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