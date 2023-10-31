Kayseri Narkotik Polisi Vatandaşı Bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar uyuşturucu maddenin zararları, tedavi merkezleri gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu.

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  • 31.10.2023 17:18
  • Güncelleme: 01.11.2023 08:11
Kayseri Narkotik Polisi Vatandaşı Bilgilendirdi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar; uyuşturucu maddenin zararları, tedavi merkezleri gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Asker Ayman Kur’an Kursu kursiyerlerinden oluşan yaklaşık 22 kişiye ’En iyi narkotik polisi, anne’ projesi çerçevesinde eğitim verildi. Yine ekiplerce Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu lisesi civarında yaklaşık 25 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, uyuma aplikasyonu gibi konularda ’Narkonokta’ faaliyeti düzenledi.

Öte yandan Köşk Sosyete Pazarında yaklaşık 240 kişiye de uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, uyuma aplikasyonu gibi konularda da ’Narkonokta’ faaliyeti gerçekleştirildi.

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İHA

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