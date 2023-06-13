Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
- 13.06.2023 16:59
- Güncelleme: 13.06.2023 17:42
- 71
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu sular altında kalırken, araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürerken karayolunda uzun araç trafiği oluştu. Dün de bölgede meydana gelen sel nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapatılmıştı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN