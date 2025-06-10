Kayseri - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü

Niğde karayolu Ulukışla Kemerhisar mevkii yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri - Niğde karayolunda kaza: 1 ölü

Kaza saat 17.00 sıralarında Kayseri - Niğde karayolu Ulukışla Kemerhisar mevkii Kolsuz geçidi yakınlarında meydana geldi. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücülerinden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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