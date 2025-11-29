Kayseri'nin 12 ürünü tescil edilmeyi bekliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Kayseri'ye ait 32 ürünün coğrafi işaret tescili bulunurken 12 ürün ise tescil edilmeyi bekliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Kayseri’ye ait 32 ürünün coğrafi işaret tescili bulunuyor. Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuk İçi, Kayseri Sucuğu ve Develi Cıvıklısı gibi lezzetlerin yanı sıra yöresel olarak üretilen Bünyan El Halısı, Yahyalı El Halısı ve Soğanlı Bez Bebekleri gibi ürünler yer alıyor.
32 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI
Kayseri’ye ait coğrafi işaret tescili alan 32 ürün ise şu şekilde;
Akkışla Gilaburusu
Bünyan El Halısı
Bünyan Gilaburusu
Develi Cıvıklısı
Develi Gaceri
Erkilet Kedi Bacağı
Kayseri Börek Aşı/
Kayseri Cırgalan Biberi
Kayseri Fırın Ağzı Kebabı
Kayseri Gül Baklavası
Kayseri Katmeri
Kayseri Kavurması
Kayseri Kurşun Aşı Çorbası
Kayseri Mantısı
Kayseri Nevzinesi
Kayseri Pastırması
Kayseri Sucuk İçi
Kayseri Sucuğu
Kayseri Tandır Böreği
Kayseri Tepsi Mantısı
Kayseri Yağ Mantısı
Kayseri Yağlaması
Kayseri Çemeni
Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri
Soğanlı Bez Bebekleri
Talas Zincidere Kuru Kaymağı
Talas Çörekotlu Çömlek Peyniri
Tomarza Kabak Çekirdeği
Yahyalı El Halısı
Yamula Patlıcanı
Özvatan Çiçek Balı
İncesu Karaevrek Üzümü
12 ÜRÜN TESCİL EDİLMEYİ BEKLİYOR
Ayrıca Kayseri’nin tescil edilmeyi bekleyen 12 coğrafi ürünü daha bulunuyor. Başvuru sürecinde bulunan ürünler şu şekilde;
Develi Cevizli Pidesi
Develi Zile Kaftan Elbisesi
Felahiye Tandır Ekmeği
Felahiye Çiçek Balı
Felahiye Çömlek Peyniri
Hacılar Dokuması / Bezi
Hacılar Hürmetçi Manda Kaymağı
Kayseri Purov Mantısı
Kayseri Pöç Kebabı
Pırtımpırt
Sultan Sazlığı Berdisi
Yeşilhisar Çerezlik Ayçiçeği Çekirdeği