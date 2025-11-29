Kayseri'nin 12 ürünü tescil edilmeyi bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre Kayseri'ye ait 32 ürünün coğrafi işaret tescili bulunurken 12 ürün ise tescil edilmeyi bekliyor.

Kayseri'nin 12 ürünü tescil edilmeyi bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Kayseri’ye ait 32 ürünün coğrafi işaret tescili bulunuyor. Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuk İçi, Kayseri Sucuğu ve Develi Cıvıklısı gibi lezzetlerin yanı sıra yöresel olarak üretilen Bünyan El Halısı, Yahyalı El Halısı ve Soğanlı Bez Bebekleri gibi ürünler yer alıyor.

32 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI
Kayseri’ye ait coğrafi işaret tescili alan 32 ürün ise şu şekilde;
Akkışla Gilaburusu
Bünyan El Halısı
Bünyan Gilaburusu
Develi Cıvıklısı
Develi Gaceri    
Erkilet Kedi Bacağı
Kayseri Börek Aşı/    
Kayseri Cırgalan Biberi 
Kayseri Fırın Ağzı Kebabı
Kayseri Gül Baklavası
Kayseri Katmeri    
Kayseri Kavurması
Kayseri Kurşun Aşı Çorbası    
Kayseri Mantısı    
Kayseri Nevzinesi
Kayseri Pastırması
Kayseri Sucuk İçi
Kayseri Sucuğu
Kayseri Tandır Böreği
Kayseri Tepsi Mantısı
Kayseri Yağ Mantısı
Kayseri Yağlaması
Kayseri Çemeni    
Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri
Soğanlı Bez Bebekleri
Talas Zincidere Kuru Kaymağı    
Talas Çörekotlu Çömlek Peyniri    
Tomarza Kabak Çekirdeği    
Yahyalı El Halısı
Yamula Patlıcanı
Özvatan Çiçek Balı
İncesu Karaevrek Üzümü

12 ÜRÜN TESCİL EDİLMEYİ BEKLİYOR
Ayrıca Kayseri’nin tescil edilmeyi bekleyen 12 coğrafi ürünü daha bulunuyor. Başvuru sürecinde bulunan ürünler şu şekilde;
Develi Cevizli Pidesi    
Develi Zile Kaftan Elbisesi
Felahiye Tandır Ekmeği    
Felahiye Çiçek Balı    
Felahiye Çömlek Peyniri    
Hacılar Dokuması / Bezi    
Hacılar Hürmetçi Manda Kaymağı    
Kayseri Purov Mantısı    
Kayseri Pöç Kebabı
Pırtımpırt
Sultan Sazlığı Berdisi
Yeşilhisar Çerezlik Ayçiçeği Çekirdeği

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu gıda denetimi sürüyor
Kayseri’de hafta sonu gıda denetimi sürüyor
Bakan Göktaş, '15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz'
Bakan Göktaş, ”15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceğiz”
Annesine karşı yağma suçundan yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Annesine karşı yağma suçundan yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Kasım enflasyon verileri çarşamba açıklanacak: Gözler ocak zammını netleştirecek 5 aylık farkta
Kasım enflasyon verileri çarşamba açıklanacak: Gözler ocak zammını netleştirecek 5 aylık farkta
Petshoplarda papağan satışlarına ruhsat şartı
Petshoplarda papağan satışlarına ruhsat şartı
Geleneksel oyuncak satışları düşüyor: 'Çocuklar tabletle susturuluyor'
Geleneksel oyuncak satışları düşüyor: 'Çocuklar tabletle susturuluyor'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!