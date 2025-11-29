Kayseri'nin 12 ürünü tescil edilmeyi bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Kayseri’ye ait 32 ürünün coğrafi işaret tescili bulunuyor. Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuk İçi, Kayseri Sucuğu ve Develi Cıvıklısı gibi lezzetlerin yanı sıra yöresel olarak üretilen Bünyan El Halısı, Yahyalı El Halısı ve Soğanlı Bez Bebekleri gibi ürünler yer alıyor.

32 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Kayseri’ye ait coğrafi işaret tescili alan 32 ürün ise şu şekilde;

Akkışla Gilaburusu

Bünyan El Halısı

Bünyan Gilaburusu

Develi Cıvıklısı

Develi Gaceri

Erkilet Kedi Bacağı

Kayseri Börek Aşı/

Kayseri Cırgalan Biberi

Kayseri Fırın Ağzı Kebabı

Kayseri Gül Baklavası

Kayseri Katmeri

Kayseri Kavurması

Kayseri Kurşun Aşı Çorbası

Kayseri Mantısı

Kayseri Nevzinesi

Kayseri Pastırması

Kayseri Sucuk İçi

Kayseri Sucuğu

Kayseri Tandır Böreği

Kayseri Tepsi Mantısı

Kayseri Yağ Mantısı

Kayseri Yağlaması

Kayseri Çemeni

Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri

Soğanlı Bez Bebekleri

Talas Zincidere Kuru Kaymağı

Talas Çörekotlu Çömlek Peyniri

Tomarza Kabak Çekirdeği

Yahyalı El Halısı

Yamula Patlıcanı

Özvatan Çiçek Balı

İncesu Karaevrek Üzümü

12 ÜRÜN TESCİL EDİLMEYİ BEKLİYOR

Ayrıca Kayseri’nin tescil edilmeyi bekleyen 12 coğrafi ürünü daha bulunuyor. Başvuru sürecinde bulunan ürünler şu şekilde;

Develi Cevizli Pidesi

Develi Zile Kaftan Elbisesi

Felahiye Tandır Ekmeği

Felahiye Çiçek Balı

Felahiye Çömlek Peyniri

Hacılar Dokuması / Bezi

Hacılar Hürmetçi Manda Kaymağı

Kayseri Purov Mantısı

Kayseri Pöç Kebabı

Pırtımpırt

Sultan Sazlığı Berdisi

Yeşilhisar Çerezlik Ayçiçeği Çekirdeği