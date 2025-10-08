  • Haberler
Kayseri'nin 1200 km'lik altyapısı, 'Kanal Görüntüleme Robotu' ile Kontrol Altında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), altyapı hatlarındaki arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek amacıyla uzaktan kumandalı 'Kanal Görüntüleme Robotu'nu kullanmaya başladı. Bu teknoloji sayesinde son 5 yılda 1200 kilometrelik hat temizliği ve görüntülemesi gerçekleştirildi.

Kanal görüntüleme robotu, altyapı hatlarının tamamının kazılmadan kontrol edilmesine olanak tanıyor. Arızanın bulunduğu noktada tespit ve müdahale yapılması, hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlıyor. Robot, 200 metre mesafede görüntü alabiliyor ve 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip.

KASKİ, teknolojinin sunduğu imkanları altyapı hizmetlerine entegre ederek şehir ekonomisine katkı sağlamayı ve arızaların en kısa sürede giderilmesini hedefliyor. Kanal görüntüleme robotu uygulaması, Kayseri’nin altyapı sistemlerinde büyük bir kolaylık sunarak, geleceğin altyapısıyla donatılmasına katkıda bulunuyor.

Kanal görüntüleme ve temizleme çalışmaları, Kayseri genelinde aralıksız devam ederken, bu sistemin sağladığı avantajlar, şehrin sürdürülebilir bir altyapıya sahip olmasına önemli ölçüde destek veriyor.

