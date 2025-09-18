Kayseri'nin 19. yüzyıl yapısı: Surp Toros Kilisesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde bulunan Surp Toros Ermeni Kilisesi, 19'uncu yüzyılda inşa edildi. 1835 yılında bakım-onarım geçirdiği kaydedilirken, 1907'de ibadete açıldı.

Kayseri’ye 10 kilometre uzaklıkta, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde 19. yüzyılda inşa edilen Surp Toros Ermeni Kilisesi, 1835 yılında bakım-onarım geçirmiş, 1907’de ibadete açılmıştır. Köylüler, önceki yıllarda bir görevlisi bulunduğu ve sağlam olduğu ifade etse de kilise bugün defineciler tarafından  tahrip edilmiş haldedir. Kilise, Tavlusun’da Agios Basileos Kilisesi’nin kuzeybatısında, eğimli bir alandadır. Eğim nedeniyle batı duvarının büyük bir bölümü toprağa yaslanmıştır. Sokaktan ise kilisenin güneyindeki avlusuna geçilmektedir.

