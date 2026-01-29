Kayseri'nin 2 Dilli Turizm Dergisi: Erciyes'in 10. Sayısı çıktı

Kayseri Erciyes A.Ş., Türkiye kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi’ni sadece etkin ve kaliteli hizmetleri ile örnek bir şekilde yönetmekle kalmıyor aynı zamanda dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’i yayımladığı dergi ile tüm yönleriyle dünyaya tanıtıyor.

Erciyes A.Ş., 10’uncu sayısını yayımladığı Erciyes Dergisi’nde Erciyes Dağı’ndaki sportif faaliyetleri ve etkinlikleri akademik ve teorik bilgilerle bütünleştirerek keyifli okumu deneyimi sunuyor. Yılda bir kez yayınlanan derginin içerikleri okuyucuya hem Türkçe hem de İngilizce olarak aktarılıyor.

Erciyes dergisi hem tasarımı ile hem de içerik açısından farklı bir soluk taşıyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen sosyal ve sportif faaliyetlerin yanından önemli isimlerin yazı ve önerilerinin bulunduğu bu dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde çıkartılıyor.