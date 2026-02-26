Kayseri'nin 2026 ocak ihracatı 291 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 yılı Ocak ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'nin 2026 yılının ilk ayında ihracatı 291 milyon 804 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri'nin Ocak ayı ithalat rakamının 129 milyon 532 bin dolar oldu.

Kayseri'nin 2026 ocak ihracatı 291 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2026 yılı Ocak ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamlara ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye’nin ihracatının 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 mil…

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da ekipler karla mücadele için sahada
Hacılar’da ekipler karla mücadele için sahada
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!