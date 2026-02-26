Kayseri'nin 2026 ocak ihracatı 291 milyon dolar oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 yılı Ocak ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'nin 2026 yılının ilk ayında ihracatı 291 milyon 804 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri'nin Ocak ayı ithalat rakamının 129 milyon 532 bin dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2026 yılı Ocak ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamlara ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye’nin ihracatının 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 mil…