Kayseri'nin 2027 Kültür Başkentliği Adaylığı Meclis'ten Destek Aldı

Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından yürütülen kültürel projeler çerçevesinde resmi başvurunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Meclis toplantısında, Kayseri'nin bu süreçte güçlü bir aday olduğu vurgulandı. Kültür başkentliği unvanının şehrin tanıtımına, kültürel diplomasiye, sanat etkinliklerine ve turizm hareketliliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Meclis üyeleri, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konusunda ortak bir karar alarak, adaylık sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için el birliğiyle çalışma kararlılığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, yarın düzenleyeceği bilgilendirme toplantısıyla sürecin detaylarını paylaşacak ve tüm paydaşların desteğini talep edecek. Bu gelişme, Kayseri'de büyük bir heyecanla karşılandı.