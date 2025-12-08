  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin 2027 Kültür Başkentliği Adaylığı Meclis'ten Destek Aldı

Kayseri'nin 2027 Kültür Başkentliği Adaylığı Meclis'ten Destek Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, kentin '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanına adaylık önergesini oy birliğiyle kabul etti. Önerge, Kayseri'nin kültürel zenginliklerini uluslararası platformda daha güçlü bir şekilde ifade etme hedefini taşıyor.

Kayseri'nin 2027 Kültür Başkentliği Adaylığı Meclis'ten Destek Aldı

Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından yürütülen kültürel projeler çerçevesinde resmi başvurunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Meclis toplantısında, Kayseri'nin bu süreçte güçlü bir aday olduğu vurgulandı. Kültür başkentliği unvanının şehrin tanıtımına, kültürel diplomasiye, sanat etkinliklerine ve turizm hareketliliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Meclis üyeleri, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konusunda ortak bir karar alarak, adaylık sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için el birliğiyle çalışma kararlılığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, yarın düzenleyeceği bilgilendirme toplantısıyla sürecin detaylarını paylaşacak ve tüm paydaşların desteğini talep edecek. Bu gelişme, Kayseri'de büyük bir heyecanla karşılandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
Başkan Şahan, 'Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık'
Başkan Şahan, “Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık”
CHP'li Özdemir, 'Sosyal donatılar Kocasinan'ın her mahallesinde olmalı'
CHP’li Özdemir, "Sosyal donatılar Kocasinan’ın her mahallesinde olmalı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!