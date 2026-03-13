  • Haberler
Kayseri'nin 3 markası taklit ve tağşiş listesinde yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bu kapsamda 2026 yılı mart ayında Kayseri'den 3 firma listede yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesine Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren üç firma yer aldı.

Ceylan Süt Mamülleri Gıda Tekstil Ev Aletleri Fotoğrafçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait yarım yağlı yoğurt ürününde yapılan denetimlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Emba Dağıtım Gıda Ltd. Şirketine ait Şahdiyar markalı sucukta baş eti, Zirve Sucuk Pastırma firmasına ait İnci Çiftliği markalı sucukta da kanatlı eti tesbit edildi.

Haber Merkezi

Kayseri'nin 3 markası taklit ve tağşiş listesinde yer aldı
Kayseri'nin 3 markası taklit ve tağşiş listesinde yer aldı
