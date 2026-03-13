Kayseri’nin 3 markası taklit ve tağşiş listesinde yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesine Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren üç firma yer aldı.

Ceylan Süt Mamülleri Gıda Tekstil Ev Aletleri Fotoğrafçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait yarım yağlı yoğurt ürününde yapılan denetimlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Emba Dağıtım Gıda Ltd. Şirketine ait Şahdiyar markalı sucukta baş eti, Zirve Sucuk Pastırma firmasına ait İnci Çiftliği markalı sucukta da kanatlı eti tesbit edildi.