Kayseri'nin 4 aylık ihracatı 1 milyar 287 milyon dolar oldu

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye’nin 2026 yılı Nisan ayı ihracatının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak, 25 milyar 408 milyon dolar, ithalatının ise yüzde 3,1 oranında artarak 33 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Yalçın, ihracatın Ocak- Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 88 milyar 665 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini vurguladı.

Kayseri’nin Nisan ayı dış ticaretteki görünümüne de değinen Başkan Yalçın, “Kayseri’nin 2026 yılı Nisan ayı ihracatı 362 milyon 771 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Kayseri’nin Nisan ayı ithalat rakamı ise 187 milyon 684 bin dolar olmuştur. Şehrimizin Nisan ayı ihracatında yüzde 15,3’lük bir artış gerçekleşirken, ithalatımız ise yüzde 21,12 oranında artmıştır. Kayseri olarak bu yılının ilk 4 aylık döneminde 1 milyar 287 milyon 687 bin dolarlık ihracata rakamını yakalamış durumdayız. Aynı dönemdeki ithalatımız ise 618 milyon 62 bin dolar olmuştur. Sanayicilerimiz, Kayseri’nin 2026 yılı ihracatını 4 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için tüm zorluklara rağmen yoğun çaba harcamaktadır. Bölgemizde yaşanan ABD-İsrail ve İran savaşı ve Hürmüz Boğazının kapalı olması nedenli enerji fiyatlarındaki öngörülemez durum endişe vericidir. Dünya genelinde yüksek faiz politikalarının etkileri devam ederken, talepte oluşan yavaşlama, bunun yanı sıra ticarette korumacı eğilimlerin artması sanayicilerimizin üzerinde oluşan baskının sürmesine neden olmaktadır. Özellikle finansmana erişimdeki zorluklar, iç talepteki tüketimin azlığı, dış talepteki daralmalar, üretim maliyetlerindeki artışlar, enerji giderleri, işçilik yükleri ve kur seviyesinin ihracatçının rekabetçiliğini desteklememesi önemli sorunlar olarak sıralanabilir.Yaşanan tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin attıkları olumlu adımları sanayicilerimiz adına şükranla karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin bozdurulmasına yönelik verilen döviz dönüşüm desteğinin 3 ay daha uzatılması olumlu bir

adım olmuştur. Bu desteğin oranının en az yüzde 5 seviyesine yükseltilmesi ve yıllık dönemlerde süre uzatımlarına gidilmesi beklentimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan kurumlar vergisi düzenlemesi, sanayicimizin üzerindeki baskıyı bir nebze olsun azaltacak ve yeni yatırımların oluşmasında etkili olacaktır. Özellikle acil likidite sorunun çözümü noktasında daha hızlı adımlar atılması gerekliliğini de bir kez daha vurguluyoruz”dedi.