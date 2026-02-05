  • Haberler
Kayseri'nin 6. OSB'si O ilçeye Kurulacak: Müjdeyi Hulusi Akar verdi

Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'ye kurulacak ola 6.Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini verdi.

Kayseri'nin 6. OSB'si O ilçeye Kurulacak: Müjdeyi Hulusi Akar verdi

Her geçen gün sanayi alanları genişleyen Kayseri'de 1. Organize Sanayi Bölgesi sonrasında genişleyen Mimarsinan OSB, İncesu OSB, Erciyes OSB ve tarıma dayalı İhtisas OSB'den sonra br OSB'nin de Kayseri'nin en büyük ilçesi olan Develi'de de yeni bir OSB kurulacak.

Develi'de kurulacak olan OSB'nin çalışmalarını yürüten Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milletvekili Ayşe Böhürler'in takip ve  gayretleri nihayet sonuç verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a  ve emeği geçenlere Develi OSB'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Milletvekili Hulusi Akar, bu değerli eserin Kayseri'ye ve Develi'ye hayırlı olmasını diledi.

